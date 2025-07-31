Dettagli in una conferenza stampa in mattinata.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI – SUPPORTATI DA PERSONALE DEL 6° NUCLEO ELICOTTERI, DALLO SQUADRONE ELIPORTATO CACCIATORI PUGLIA E DAL NUCLEO CINOFILI DI MODUGNO – STANNO DANDO ESECUZIONE A 11 MISURE CAUTELARI – EMESSE DAL GIP DEL TRIBUNALE DI TRANI SU RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA – PER TENTATO OMICIDIO, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO DI ARMI CLANDESTINE ED ESPLOSIVI, SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.