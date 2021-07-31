Di Francesco Santoro:



Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri forestali, personale di Arif e semplici volontari al lavoro per tentare di domare un nuovo incendio sviluppatosi in serata nell’area boschiva Difesa Grande a Gravina in Puglia. La situazione sembrava tornata alla normalità ma dopo le 18 le fiamme hanno ripreso vigore. In volo anche un Canadair nel tentativo di fermare l’avanzata del fuoco. Nella notte sono proseguite le operazioniper tentare di salvare il gigantesco bosco.

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Scrive Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia:



Anche a questa tarda ora… è ormai mattino, si continua a lavorare, a confrontarsi, a monitorare la situazione. Arif, Vigili del fuoco, Polizia locale e volontari, che non ringrazierò mai abbastanza per il loro impegno, al momento tengono sotto controllo la situazione. Domani sarà un altro giorno intenso, dedicato a scongiurare quanto accaduto nella giornata di oggi, complici le alte temperature ed il vento. Ce la stiamo mettendo tutta.

Ps: voglio ricordare a tutti ed a me stesso che nelle aree percorse da fuoco (anche negli anni passati) , non si può intervenire per almeno 5 anni in nessun modo… ma vi spiegherò meglio nei prossimi giorni .