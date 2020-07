Convocato per le 16 odierne dal presidente Giuseppe Conte, il Consiglio dei ministri è chiamato a decidere sulla legge elettorale della Regione Puglia.

La bozza di decreto, in tre articoli, fa riferimento alla doppia preferenza di genere: nella lista elettorale un sesso non potrà essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. L’eventuale eccedenza sarebbe risolta depennando dal fondo della lista.