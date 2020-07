Di Francesco Santoro:

Corsa clandestina a Gravina in Puglia. A scoprirla sono stati i carabinieri della cittadina delle Murge, recatisi nella zona industriale per un normale controllo a seguito di un incidente stradale. E invece il contatto tra una Volkswagen Golf e una Fiat Punto altro non era che la diretta conseguenza di una competizione non autorizzata tra due giovanissimi “piloti”. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto elaborata con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due ragazzi, prima dell’impatto, avrebbero percorso a tutta il tratto di strada. Fortunatamente per entrambi nessuna grave conseguenza a livello fisico. I due, oltre al ritiro della patente, sono stati denunciati.