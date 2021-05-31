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Puglia: 250419 positivi a test corona virus, incremento di 142 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

31 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 31 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 3.755 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 142 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 45 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 6 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.493.643 test.

218.993 sono i pazienti guariti.

24.924 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.419 così suddivisi:

94.485 nella Provincia di Bari;

25.214 nella Provincia di Bat;

19.279 nella Provincia di Brindisi;

44.763 nella Provincia di Foggia;

26.474 nella Provincia di Lecce;

39.016 nella Provincia di Taranto;

798 attribuiti a residenti fuori regione;

390 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/eripa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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