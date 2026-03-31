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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Frane: preoccupano in Abruzzo e Basilicata Protezione civile, previsioni meteo

31 Marzo 2026
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Preoccupa la frana di Silvi, in Abruzzo. Sgombero per diciotto famiglie, alcune case distrutte. A rischio numerose abitazioni. L’accelerazione della frana è dovuta, stando alle prime valutazioni, alla grande quantità di acqua di questo periodo. Prime avvisaglie risalgono a fine gennaio. Frana e preoccupazione anche ad Avigliano, con detriti finiti sulla strada ieri.

Varie regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulativo moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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