Preoccupa la frana di Silvi, in Abruzzo. Sgombero per diciotto famiglie, alcune case distrutte. A rischio numerose abitazioni. L’accelerazione della frana è dovuta, stando alle prime valutazioni, alla grande quantità di acqua di questo periodo. Prime avvisaglie risalgono a fine gennaio. Frana e preoccupazione anche ad Avigliano, con detriti finiti sulla strada ieri.

Varie regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulativo moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.