Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di accordo tra Regione Puglia e l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani spa per la promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Le attività da svolgere sono queste : sviluppo e supporto di progetti e manifestazioni culturali anche nell’ambito del Mediterraneo, valorizzazione degli eventi audiovisivi e dello spettacolo dal vivo con particolare riguardo alla valenza internazionale, promozione della lingua italiana anche tramite il Festival Treccani della Lingua Italiana e le Lezioni Treccani, messa in rilievo del libro e della lettura, promozione delle tradizioni popolari etnografiche e dialettali nonché delle minoranze linguistiche, digitalizzazione degli archivi e patrimonio storico culturale e linguistico, condivisione di studi e ricerche e atti e informazioni cartacei e digitali, progettazione di lavori finalizzati al miglioramento delle modalità di fruizione dei patrimoni culturali presenti nell’ecosistema digitale del turismo e della cultura e nei servizi connessi tra cui la Puglia Digital Library e la CartApulia.

Regione e Istituto Treccani si rendono disponibili a valutare ulteriori forme di collaborazione per l’ideazione organizzazione e realizzazione di ogni programma concordemente considerata necessaria ai fini dell’Accordo.

I progetti attuativi dovranno contenere quanto segue : gli obiettivi specifici, le tempistiche di concretizzazione, le informazioni di dettaglio delle attività, le fonti di finanziamento delle azioni e le risorse che i soggetti pubblici potranno apportare e l’eventuale contributo di soggetti privati, le modalità di diffusione dei risultati.

Le Parti s’impegnano, tra l’altro, a nominare un referente per la gestione della convenzione, rispettare quanto previsto nel contratto, attraverso forme di pronta collaborazione e stretto coordinamento.

Durata dell’Accordo? Cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione