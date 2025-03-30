rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Regione Puglia-Treccani, accordo Giunta

31 Marzo 2025
IMG 20200504 203303

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di accordo tra Regione Puglia e l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani spa per la promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Le attività da svolgere sono  queste : sviluppo e supporto di progetti e manifestazioni culturali anche nell’ambito del Mediterraneo, valorizzazione degli eventi audiovisivi e dello spettacolo dal vivo con particolare riguardo alla valenza internazionale, promozione della lingua italiana anche tramite il Festival Treccani della Lingua Italiana e le Lezioni Treccani, messa in rilievo del libro e della lettura, promozione delle tradizioni popolari etnografiche e dialettali nonché delle minoranze linguistiche, digitalizzazione degli archivi e patrimonio storico culturale e linguistico, condivisione di studi e ricerche e atti e informazioni cartacei e digitali, progettazione di lavori finalizzati al miglioramento delle modalità di fruizione dei patrimoni culturali presenti nell’ecosistema digitale del turismo e della cultura e nei servizi connessi tra cui la Puglia Digital Library e la CartApulia.

Regione e Istituto Treccani si rendono disponibili a  valutare ulteriori forme di collaborazione per l’ideazione organizzazione e realizzazione di ogni programma concordemente considerata necessaria ai fini dell’Accordo.

I progetti attuativi dovranno contenere quanto segue :  gli obiettivi specifici, le tempistiche di concretizzazione, le informazioni di dettaglio delle attività, le fonti di finanziamento delle azioni e le risorse che i soggetti pubblici potranno apportare e l’eventuale contributo di soggetti privati, le modalità di diffusione dei risultati.

Le Parti s’impegnano, tra l’altro,  a nominare un referente  per la gestione della convenzione, rispettare quanto previsto nel contratto, attraverso forme di pronta collaborazione e stretto coordinamento.

Durata dell’Accordo? Cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione