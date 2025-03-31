Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Plaudo all’iniziativa “Alta Murgia Clean Up” che fino a ieri ha visto l’Esercito italiano a supporto del Parco Nazionale dell’Alta Murgia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

La cooperazione interistituzionale tra Parco e Esercito ha consentito un intervento straordinario di bonifica, con la rimozione di carcasse di auto e pneumatici fuori uso disseminati nell’area Parco.

Desidero ringraziare il direttore del parco Francesco Tarantini con il suo personale e i militari del 9° Reggimento Fanteria e quelli dell’11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Pinerolo che hanno reso possibile il ripristino di diverse aree del Parco di particolare pregio ambientale.

È intervenuta con il suo personale, che ringrazio allo stesso modo, l’Arif che ha affiancato le operazioni di raccolta di 9 tonnellate di pneumatici fuori uso e 5 carcasse di auto.

Così il Bosco di Acquatetta, l’area del Bosco di Senarico Piccolo e diverse zone nell’agro di Toritto sono state ripulite e riportate all’originaria bellezza.

L’Esercito, grazie all’impiego dei suoi mezzi speciali, consente di realizzare operazioni complesse come la rimozione di carcasse di auto e pneumatici di grandi dimensioni”.

Così ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.