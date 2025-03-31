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Parco nazionale dell’Alta Murgia: l’esercito a supporto del contrasto all’abbandono illegale di rifiuti Regione Puglia

31 Marzo 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Plaudo all’iniziativa “Alta Murgia Clean Up” che fino a ieri ha visto l’Esercito italiano a supporto del Parco Nazionale dell’Alta Murgia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

La cooperazione interistituzionale tra Parco e Esercito ha consentito un intervento straordinario di bonifica, con la rimozione di carcasse di auto e pneumatici fuori uso disseminati nell’area Parco.

Desidero ringraziare il direttore del parco Francesco Tarantini con il suo personale e i militari del  9° Reggimento Fanteria e quelli dell’11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Pinerolo che hanno reso possibile il ripristino di diverse aree del Parco di particolare pregio ambientale.

par9È intervenuta con il suo personale, che ringrazio allo stesso modo, l’Arif che ha affiancato le operazioni di raccolta di 9 tonnellate di pneumatici fuori uso e 5 carcasse di auto.

Così il Bosco di Acquatetta, l’area del Bosco di Senarico Piccolo e diverse zone nell’agro di Toritto sono state ripulite e riportate all’originaria bellezza.

L’Esercito, grazie all’impiego dei suoi mezzi speciali, consente di realizzare operazioni complesse come la rimozione di carcasse di auto e pneumatici di grandi dimensioni”.

Così ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.


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