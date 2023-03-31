Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

Sono stati 1.273 gli studenti coinvolti nella prima doppia rassegna di orientamento post-diploma

targata Arpal Puglia e realizzata nell’Ambito di Lecce. Il percorso, avviato il 15 febbraio scorso e

conclusosi oggi, si è snodato attraverso ventiquattro appuntamenti: il mese di febbraio è stato

interamente dedicato a nove istituti professionali e tecnici, quello di marzo ai sei istituti alberghieri

della provincia (Qui il videoracconto della rassegna dalla voce degli operatori dei Centri per

l’impiego).

Con gli alunni di 93 classi quinte, gli operatori dei dieci centri per l’impiego del territorio, con il

supporto tecnico di Anpal Servizi, hanno affrontato temi importanti e cruciali per il loro futuro e lo

hanno fatto attraverso sessioni informative, laboratori e confronti. L’obiettivo è stato trasferire ai

giovani gli strumenti per orientarsi e muovere i primi passi in un mondo del lavoro totalmente

cambiato rispetto a qualche anno fa e diventato sempre più esigente e smart.

“Un’esperienza importante, ricca di spunti ma anche di feedback da parte degli studenti. Un

legame, quello con il mondo della scuola, che come Arpal Puglia continueremo a rafforzare”,

commenta Luigi Mazzei, dirigente dell’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di

Lecce.

“POV: IO CHE CERCO LAVORO… E LO TROVO!”: FORMAT E LINGUAGGIO A MISURA DI GIOVANI

Alla rassegna, mutuando un trend molto seguito su TikTok, è stato dato il nome di “Pov: Io che

cerco lavoro… e lo trovo!”, con la variante “Pov: io che cerco lavoro…e lo trovo nel turismo”.

Titolo, format e contenuti hanno privilegiato un approccio nuovo, a misura dei diplomandi.

«Bellissima giornata», «Ci avete dato davvero informazioni utili per capire come muoverci nel

mondo del lavoro», «Cercheremo di mettere in pratica questi consigli»: è stata decisamente

positiva la risposta degli studenti, che hanno partecipato attivamente dimostrando grande

interesse verso le tematiche trattate e tanta voglia di mettersi in gioco.

Le giornate sono state suddivise in due fasi. Nella prima, quella plenaria, sono stati presentati i

servizi di politica attiva del lavoro e la rete territoriale Arpal Puglia. Per comprendere meglio il

contesto, è stato anche analizzato l’andamento del mercato del lavoro locale. Poi, è stata

dettagliata la mappa delle opportunità post-diploma: percorsi universitari e di istruzione

superiore, il sistema degli Its e i corsi di formazione, ma anche gli strumenti del tirocinio,

dell’apprendistato, il servizio civile e il programma Garanzia giovani. Lo sguardo è stato ampliato

alla rete Eures, fondamentale per le possibilità di formazione e lavoro in altri Paesi europei,

nonché alle opportunità per il lavoro autonomo e l’imprenditoria giovanile e femminile.

Non solo, sono stati forniti suggerimenti pratici per fare ricerca attiva di lavoro, nel pubblico e nel

privato, attraverso i servizi Arpal, le agenzie e il web, con un focus sui nuovi strumenti del social

networking e del personal branding. ”In un’era sempre più digitalizzata – rimarcano gli operatori

dei Cpi – è stato importante sottolineare l’utilizzo consapevole di piattaforme quali Instagram e

Facebook, affinché il loro utilizzo non sia meramente ludico, ma anche funzionale alla ricerca attiva

del lavoro. I diplomandi hanno anche avuto modo di comprendere che i loro profili sui social

network sono essenziali per conoscere le aziende presenti sul territorio, ma soprattutto per farsi

conoscere da queste. È sempre più diffusa, infatti, la pratica da parte dei datori di lavoro di

ricercare informazioni sui candidati, oltre che dal curriculum, anche dal web”.

Nella seconda fase, con i gruppi classe sono stati svolti laboratori pratici sulle tecniche migliori per

affinare il curriculum, scegliendo quello più adeguato tra le diverse tipologie esistenti e

preparandosi poi a gestire un colloquio con aziende o recruiter.

15 SCUOLE COINVOLTE: ECCO QUALI. E SI PENSA GIÀ ALLA NUOVA EDIZIONE

In questa prima fase sperimentale della rassegna, sono stati nove gli istituti tecnico e

professionali coinvolti: ISIS “Galilei Costa Scarambone” di Lecce e il plesso “A.Volta” di Campi

Salentina; IISS “F. Bottazzi” di Casarano; IISS “E. Giannelli” di Parabita, Gallipoli e Casarano; IISS

“Laporta/Falcone-Borsellino” di Galatina; IISS “E. Mattei” di Maglie; IISS “E. Lanoce” di Maglie; IISS

“S. Trinchese” di Martano; IISS “E. Medi” di Galatone; IISS “Don Tonino Bello – Nino Della Notte” di

Tricase e Poggiardo.

Inoltre, hanno aderito tutti e sei gli istituti alberghieri della provincia: IISS “A. Vespucci” di

Gallipoli; IISS “F. Bottazzi” di Casarano e Ugento; IISS Polo tecnico del Mediterraneo “A. Moro” di

Santa Cesarea Terme; IISS “Presta-Columella” di Lecce; IISS “E. Lanoce” di Otranto; IISS “N.

Moccia” di Nardò. Visto l’interesse da parte degli studenti e di ulteriori istituti, si pensa già ad una

nuova edizione di “Pov: io che cerco lavoro…e lo trovo!”.

ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n.

29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del

lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in

sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e

fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione

dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

