Di seguito il comunicato:

Una nuova sede intesa come spazio di confronto e aggiornamento professionale. Inaugurata a Sammichele di Bari (in via degli Alterocca, 2) la Casa dei Fisioterapisti, un luogo pronto ad accogliere gli iscritti dell’Ordine di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto. Nelle tre province sono oltre 3mila, rappresentando uno degli ordini più numerosi a livello nazionale.

Il taglio del nastro arriva in un momento cruciale, con il passaggio di consegne in Regione Puglia e la promessa del neopresidente, Antonio Decaro, di un’attenzione particolare alla sanità e alle liste d’attesa. «Già nei giorni scorsi, alla vigilia del voto, – ricorda la presidente dell’Ofi Bari, Bat e Taranto, Gialia Berloco – insieme ai colleghi degli Ordini di Brindisi-Lecce e di Foggia, avevamo inviato una nota congiunta all’attenzione dei candidati chiedendo di superare i vecchi modelli organizzativi, alla luce di un fabbisogno riabilitativo crescente. Stiamo registrando grandi pressioni sul Servizio Sanitario Nazionale che va di pari passo con mutati bisogni dei cittadini, nuove condizioni epidemiologiche e invecchiamento demografico. È un dato di fatto che le problematiche legate alle liste d’attesa sono soprattutto un fatto organizzativo. Come fisioterapisti siamo disponibili a dare il nostro contributo ai tavoli tecnici regionali per modificare questi modelli e quelli di presa in carico del paziente. Siamo professionisti preparati nel gestire le problematiche muscolo-scheletriche che hanno un elevato impatto sugli affollamenti nei pronto soccorso. Dialoghiamo e cerchiamo di individuare le criticità e costruire un futuro migliore per la sanità pugliese che non deve avere colore politico. L’appello è al presidente Decaro, ma anche a tutti i consiglieri neoeletti. Dati alla mano, è stato dimostrato come la reale integrazione della fisioterapia nel territorio produca impatti sui principali indicatori di performance delle reti sanitarie, a cominciare dalla riduzione delle liste d’attesa e alla diminuzione degli accessi impropri ai pronto soccorso».

Prima i lavori dell’assemblea, poi il momento di condivisione tra iscritti e consiglio direttivo nel quale sono emersi i temi da portare all’attenzione del nuovo consiglio regionale.

All’inaugurazione della sede, la presidente Gialia Berloco, il vicepresidente Francesco Savino, il tesoriere Marco Cordella, la segretaria Federica Grassi. Nel corso della serata, è arrivato anche il messaggio di auguri del presidente della Fnofi, Piero Ferrante.

A porgere un saluto, il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti: «Per noi è motivo di grande orgoglio – ha detto – ospitare nella nostra comunità la sede di un ordine così numeroso. Sammichele si pone come punto nevralgico di un territorio ampio che ingloba le province di Bari, Bat e Taranto e siamo pronti a collaborare con questa importante realtà».

Tra le altre istituzioni presenti, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari-Bat e vicepresidente degli Ordini dei Farmacisti italiani Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, la delegata dal presidente di Bari, Bat e Taranto dei Tsrm-Pstrp (Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) Annarita Dellomonaco.