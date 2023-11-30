Di seguito il comunicato:



Mi chiamo Maria.

Liberamente ispirato a Maria Maddalena tratto da Fuochi di M. Yourcenar.

Regia di Alfredo Traversa.

Spettacolo a scopo di beneficenza per attività di Musicoterapia a favore di bambini e adolescenti con disagio psicofisico e sociale dell’Associazione La Perla Lory Intini APS di Taranto.

Perché mettere in scena lo scritto di Marguerite Yourcenar?

Perché mettere in scena Maria Maddalena?

La sua storia è nota a tutti, o forse no. Sono interrogativi fondamentali per un percorso scenico di un’opera che è già vissuta sul palcoscenico.

Ho pensato e cercato di vedere questa donna come espressione massima della vita in tutte le sue declinazioni, in un percorso di vita che si manifesta più come un labirinto.

Trasmettere segni, comunicare inciampi, condividere gioie, vedersi le piaghe ed accettarle, annullarsi negli altri per riuscire a trovarsi definitivamente senza più incertezze e titubanze. Essere!

In fondo è lo sforzo che ciascuno deve fare nel cammino della propria vita per arrivare a guardarsi allo specchio in piena consapevolezza. Arrivare a chiamarsi a pronunciare il proprio nome trovando in esso il nucleo della propria esistenza.

La nostra Maria Maddalena ci aiuta, ci porta per mano nel labirinto della vita in uno spazio che è il luogo della nostra mente e del nostro cuore, uno spazio che amplifica i nostri sensi perché sono loro, i sensi, che soli possono donarci la conoscenza.

Lo sforzo dell’attrice sarà mettere a nudo la propria anima, ripulirla senza paura di mettere in pubblico i propri di sensi che come piccole tessere costituiscono il bellissimo mosaico creato dalla Yourcenar.

E, sì, una difficile ma irrinunciabile prova attoriale, ma è soprattutto la bellezza della condivisione delle proprie difficoltà che fa del personaggio biblico, misura e termine per l’amore verso il prossimo, trampolino per l’amore a Cristo, l’altro personaggio protagonista dell’opera che attende questa donna sin dal suo primo incontro. Ecco che Maria non è più un nome proprio ma si trasforma nel sinonimo ‘cerca’.

L’incontro con il testo e con l’attrice diventa qui, in questa messa in scena, proposta di un teatro non di narrazione né di sperimentazione, è teatro di parola che conduce al silenzio perché avverti un corpo che assume su di sé tutte le nostre contraddizioni.

È lei, l’attrice, il nostro specchio.

Si, mi chiamo Maria

Alfredo Traversa

Prevendita:

Farmacia Meliota in Corso Italia 324, Taranto

Rosa Very Total Look in via Japigia 38, Taranto

Apulia MusicArte in Viale Virgilio 39, Taranto

Stefania cell. 3481222860

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Di seguito il comunicato:

Giovedì 30 novembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, altro appuntamento per la Stagione Eventi Musicali 2023/2024, “Start in blues”, con il Richard Bona Sextet. Insieme con uno dei più grandi bassisti e polistrumentisti della scena internazionale, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, che ha curato gli arrangiamenti, e Serena Brancale, voce fra le più affascinanti del panorama musicale italiano. Fra i musicisti: Antonio Muto (batteria), Ciro Manna (chitarre), Alessandro Scialla (pianoforte), Gianfranco Campagnoli (tromba) e Lino Patriota (tastiere).

La Stagione eventi 2023-2024, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Ministero della Cultura, Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio: BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo.

Richard Bona, compositore, polistrumentista, fra i bassisti più affermati sulla scena internazionale. Vincitore di Grammy Award, è dotato di una voce straordinaria con la quale riesce come pochi a rappresentare le sue origini africane. La musica di Bona racconta le tradizioni, la cultura, la bellezza e i problemi del continente. Il suo scopo e il modo con cui si connette con il suo pubblico, lo hanno trasformato in un nome di riferimento nella musica mondiale, jazz e afropop. Richard Bona ha girato, composto, registrato e creato forme d’arte musicali con i più grandi artisti: Herbie Hancock, Harry Belafonte, Steps Ahead, Quincy Jones, Chick Corea, Buena Vista Social Club, Cesária Évora, Sting, Mike Stern, Pat Metheny, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Chucho Valdés, George Benson, Oumou Sangaré e molti altri.

Dirige Valter Sivilotti, da anni fra i più stretti collaboratori dell’Orchestra della Magna Grecia. Pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più acclamati della sua generazione, Sivilotti ha lavorato, scritto e arrangiato per i più noti artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

«Richard Bona è un artista che ho amato al primo ascolto – dice Sivilotti – lo seguo dai tempi in cui era impegnato nel tour con Pat Metheny; mi sono documentato e ho scoperto il suo mondo attraverso gli album pubblicati: ha tratto poesia popolare dalle sue origini, come Salif Keita, camerunese come lui, traghettando la sua musica verso l’Europa, sicuramente più vicina all’Africa più di quanto lo sia l’Afroamerica; Bona, artista straordinario, trasmette forza popolare attraverso la poesia».

«Per l’Orchestra della Magna Grecia – conclude Sivilotti – si tratta di un altro arricchimento, avvicinandosi ad un linguaggio assolutamente nuovo: questa musica non la considererei blues o jazz, bensì musica di Richard Bona; articolata sì, ma di grande freschezza e attualità: per l’ascoltatore un linguaggio di facile ascolto, ma dal grande contenuto».

Guest star di “Start in blues”, la cantante Serena Brancale. Studia musica classica, teatro e danza, si diploma in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari. Selezionata al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”, sul palco dell’Ariston interpreta presenterà il brano “Galleggiare”.

“Start in blues”: Poltronissima 50euro+prevendita; Platea e Prima galleria 40euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 25euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it

Stagione Eventi musicali 2023/2024 – Prossimo appuntamento, mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo: “Paganini in jazz”, con Ettore Pellegrino (violino), Nosso Brasil Trio e Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.