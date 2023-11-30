Di seguito un comunicato diffuso dalla camerata musicale barese:



Una interprete raffinata e popolare che incontra una grande orchestra sinfonica per un insolito itinerario nel mondo del musical: chiude così la seguitissima rassegna “Notti di stelle winter edition” organizzata dalla Camerata Musicale Barese, che ha portato a Bari nomi del calibro di Tony Hadley, Enrico Ruggeri, Richard Galliano, Johan Boding. Domenica 3 dicembre al Teatro Petruzzelli gran finale con “Aggiungi un posto…al musical” con Serena Autieri e l’Orchestra della Magna Grecia.

Lo spettacolo vedrà sul palco la poliedrica artista diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, che ha curato anche gli arrangiamenti. In programma grandi classici come Summertime, Somewhere over the rainbow, Cabaret, Don’t cry for me Argentina, insieme a brani italiani come Roma nun fa’ la stupida stasera, La Bella e la Bestia, Il cerchio della Vita, solo per citare alcuni titoli.

Canzoni coinvolgenti tratte da musical e commedie musicali immortali come West Side Story, Evita, Rugantino, Vacanze romane.

Sarà la stessa cantante e attrice romana a guidare il pubblico in questo itinerario, con la sua presenza scenica, la sua voce, la sua capacità di coinvolgere platee in tutti i teatri d’Italia. Donna fuori dagli standard, Serena Autieri passa dal canto alla recitazione nel cinema, in teatro e in televisione, fino a ricoprire con disinvoltura il ruolo di conduttrice del Festival di Sanremo. Mai sopra le righe, è una interprete musicale raffinata che già nel 1997 ha inciso “Anima Soul”, il suo primo CD che comprende alcuni tra i più famosi “standard” jazz. Ad accompagnarla in questo percorso una compagine pugliese nota al pubblico della Camerata per le tante collaborazioni sviluppate negli anni: l’Orchestra della Magna Grecia, per l’occasione diretta dal Maestro Campagnoli, che ha curato gli arrangiamenti sinfonici di tutto il programma proposto e artista abituato a collaborare con Serena Autieri, con la quale ha condiviso molti successi e molte produzioni.

“Notti di Stelle” è una manifestazione organizzata dalla Camerata Musicale Barese e sostenuta dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari. Le attività di comunicazione e promozione sono finanziate, inoltre, da Puglia Promozione (PO Puglia FESR -FSE 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8).

Informazioni e acquisto dei biglietti presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908) tutti i giorni dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina e on line su www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it. Prezzi variabili da 15 a 44 euro.