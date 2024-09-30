Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 30 settembre, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.

Contestualmente, sarò chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, immettersi sulla SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, fino a raggiungere l’uscita Incoronata e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale.

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Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 1 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara.

Di conseguenza, saranno contestualmente chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14, Bari Zona Industriale, in entrata e in uscita.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari in direzione di Bari, sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 1 E MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara.

Di conseguenza, saranno contestualmente chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14, Bari Zona Industriale, in entrata e in uscita.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari in direzione di Bari, sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bari nord e l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, in direzione di quest’ultima. Saranno contestualmente chiusi gli vincoli di Bari Zona Industriale, in entrata per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla Tangenziale di Bari e di Modugno, in entrata verso la SS16 Tangenziale di Bari. Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa anche l’uscita di Bari nord, per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14/Pescara, uscire alla stazione di Bitonto, al km 663+000 della A14;

per chi proviene dall’entrata di Bari Zona Industriale ed è diretto verso la SS16 Tangenziale di Bari, percorrere la SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto verso la SS16 Tangenziale di Bari, percorrere la SP1 Bari-Modugno verso Bari e la SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, fino a raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14/Pescara, entrare alla stazione di Bitonto, sulla A14.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 3 E VENERDI’ 4 OTTOBRE, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara.

Di conseguenza, saranno contestualmente chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14, Bari Zona Industriale, in entrata e in uscita.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto, con ingresso in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara: proseguire sulla SP1 Modugno-Bari in direzione di Bari, sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto.