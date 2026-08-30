rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

22 Agosto 2026
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: medagliere AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - La prima dell'Italia è d'argento nel nuoto con Viola Scotto Di Carlo, 50 m farfalla femminile. La centesima d'oro con Gabriele Guidi Rontani, pugilato 70 kg

Fasano, più di 32 gradi nella notte. Caldo: oggi Bari in codice giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

30 Agosto 2026
Screenshot 20260830 054650

Fasano 32,3 gradi in piena notte. Massafra 31,2. In tutta la Puglia le temperature notturne prossime, o superiori, a 30 gradi. È stata la conclusione di una giornata di caldo particolarmente intenso, soprattutto fra arco ionico, valle d’Itria e parti di foggiano e Bat.

Oggi si prospetta un cambiamento: secondo il ministero della Salute con il bollettino in tema di ondate di calore, Bari è in allerta gialla mentre fino a ieri era in codice rosso. Un possibile, auspicabile, calo termico. Fra le città campione in tutta Italia sono in allerta rossa solo Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260830 060603 edit 881049103725

Martina Franca: festa della bombetta, terza serata Degustazioni e spettacoli

IMG 20260829 204927

Lino di Mameli a Turi per la targa a Canà e al film “mani pulite” Premio "Oronzo Pugliese", quinta edizione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione