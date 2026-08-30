Fasano 32,3 gradi in piena notte. Massafra 31,2. In tutta la Puglia le temperature notturne prossime, o superiori, a 30 gradi. È stata la conclusione di una giornata di caldo particolarmente intenso, soprattutto fra arco ionico, valle d’Itria e parti di foggiano e Bat.

Oggi si prospetta un cambiamento: secondo il ministero della Salute con il bollettino in tema di ondate di calore, Bari è in allerta gialla mentre fino a ieri era in codice rosso. Un possibile, auspicabile, calo termico. Fra le città campione in tutta Italia sono in allerta rossa solo Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.