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Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
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Caldo: anche oggi Bari in codice rosso Bollettino ondate di calore

30 Agosto 2024
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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello1 Livello2 Livello2
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello2
.BRESCIA Livello2 Livello2 Livello3
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello1 Livello1 Livello1
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello2 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello2 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello1
.MILANO Livello0 Livello1 Livello1
.NAPOLI Livello0 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello1
.PERUGIA Livello2 Livello2 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello1
.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello1 Livello1
.TRIESTE Livello2 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello1 Livello2 Livello1
.VERONA Livello1 Livello1 Livello2
.VITERBO Livello1 Livello1 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


Fritrak - Trasporto acqua




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