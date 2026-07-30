Accaduto stamattina a Trani. Per cause da dettagliare, un malore ha causato il tracollo in terra del lavoratore 59 in un cantiere edile di Trani. L’uomo, che risiedeva a Gravina in Puglia, è morto.
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