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30 Luglio 2026
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Trani, malore in cantiere: morto 59enne Risiedeva a Gravina in Puglia

30 Luglio 2026
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Accaduto stamattina a Trani. Per cause da dettagliare, un malore ha causato il tracollo in terra del lavoratore 59 in un cantiere edile di Trani. L’uomo, che risiedeva a Gravina in Puglia, è morto.

 

 

 

 


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