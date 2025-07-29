Di seguito un comunicato diffuso da Raffaele Piemontese, assessore della Regione Puglia:

Da giovedì 11 a domenica 14 settembre 2025, Foggia ospiterà per la prima volta “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, la rassegna cinematografica ideata e organizzata da MAD – Memorie Audiovisive della Daunia e sostenuta dalla Regione Puglia, che celebra il connubio tra immaginario, paesaggio e cammino.

Un evento unico nel panorama culturale nazionale che, in occasione della sua ottava edizione, assume un valore speciale dedicandosi al Giubileo 2025 e ponendo al centro il tema de “Lo Sguardo”: uno sguardo che osserva il paesaggio e il viaggio, che interroga il reale e lo restituisce attraverso la lente del cinema.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Città di Foggia, Apulia Film Commission e numerosi partner pubblici e privati, si articolerà in oltre 45 appuntamenti tra proiezioni, cammini, masterclass, incontri con autori e autrici, laboratori, mostre e spettacoli, coinvolgendo luoghi simbolici della città: l’Auditorium Santa Chiara, la Sala Farina, il Teatro Umberto Giordano, L’Altrocinema e la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

“L’approdo di Mònde a Foggia, crocevia storico dei cammini della transumanza, sottolinea come sia possibile fare impresa culturale di qualità, trasformando un’idea giovane in un festival capace di attrarre protagonisti del cinema come Garrone e Gifuni”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, evidenziando che “il sostegno regionale, quando orientato con visione, genera valore e radici: porta cultura, turismo e coesione sociale nei territori che vogliamo rigenerare”.

“Mònde è la dimostrazione che il cinema può diventare motore di comunità e coesione”, ha detto il consigliere regionale Paolo Campo, presente stamattina alla conferenza stampa di presentazione del programma avvenuta nell’aula consiliare del Comune di Foggia.

“Portarlo a Foggia in un anno speciale come quello del Giubileo è stato per me anche un atto d’amore personale verso questa forma d’arte e verso la mia terra”, ha aggiunto Campo, che è stato tra i promotori della misura di sostegno di questa edizione speciale nell’ambito dell’ultima Legge di Bilancio 2025 approvata in Consiglio regionale.

“Ospitare Mònde è per Foggia un riconoscimento e una sfida”, ha detto la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, sottolineando che per il capoluogo dauno “significa scommettere sulla cultura come leva di crescita e identità, per cui ringrazio la Regione Puglia e Apulia Film Commission per aver creduto nel potenziale di questa città”.

“Mònde è uno spazio vivo di dialogo, formazione e partecipazione”, le ha fatto eco Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia, aggiungendo che “è importante che iniziative così coinvolgano il territorio e aprano opportunità per chi crea cultura e per chi la vive”.

Secondo Luciano Toriello, direttore artistico del festival, “questa edizione speciale vuole ampliare l’idea di Festa, mettendola in cammino verso nuovi pubblici e paesaggi. Il nostro intento è generare impatto attraverso elementi immateriali ma fondamentali: il cinema e la natura”.

Tra i protagonisti: Garrone, Gifuni, Bergamasco, Pavignano, Piva, Sejko e tanti altri protagonisti della scena nazionale.

Di assoluto rilievo la retrospettiva dedicata a Fabrizio Gifuni, con una selezione di nove film che ripercorrono la sua carriera al fianco dei grandi maestri del cinema italiano. L’attore sarà protagonista di un incontro pubblico al Teatro “Umberto Giordano”

Sempre al “Giordano”, la regista e attrice Sonia Bergamasco presenterà il suo ultimo lavoro ispirato a Eleonora Duse, e il Maestro Matteo Garrone incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del film “Io Capitano”, candidato all’Oscar, e terrà una masterclass dedicata alla sua filmografia.

Tra gli altri ospiti: le attrici Sara Ciocca e Rosa Diletta Rossi, i registi Alessandro Piva e Roland Sejko, la sceneggiatrice premio Oscar Anna Pavignano, la regista americana Courtney Stephens con l’attrice Callie Hernandez (presenti con il film Invention, vincitore del Pardo d’Oro a Locarno), e lo spettacolo musicale dell’attore Paolo Sassanelli, omaggio a Matteo Salvatore nel centenario della nascita.

Spazio anche al pubblico più giovane, con l’incontro con Paramount Italia per la presentazione della nuova serie delle Tartarughe Ninja e del format Super!, condotto dalla TikToker Iris Di Domenico.