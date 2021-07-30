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Puglia: somministrazioni anche in farmacia. Italia verso i trentadue milioni di vaccinati Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

30 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta ha approvato una delibera per recepire l’Accordo Quadro nazionale tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2.

Ne dà notizia l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco.

È stato inoltre dato mandato alla Commissione regionale per la Farmacia dei Servizi per la definizione del disciplinare tecnico con gli aspetti di dettaglio del modello organizzativo di cui all’Accordo regionale integrativo.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di quella farmacia dei servizi di comunità che abbiamo sempre immaginato come parte integrante del servizio sanitario regionale. Siamo già al lavoro per definire il protocollo attuativo sulle modalità di somministrazione in farmacia che sarà presentato insieme a Ordine dei Farmacisti e Federfarma nei prossimi giorni” dichiara l’assessore Lopalco.

—–

Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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