Di Nino Sangerardi:

La decima legislatura del Consiglio regionale,iniziata a maggio 2015, si è conclude il giorno 28 luglio 2020.

Il 20-21 settembre 2020 i pugliesi voteranno per eleggere i nuovi cinquantuno consiglieri.

Quanto costano alla Regione Puglia gli emolumenti da corrispondere a presidenti,vicepresidenti,assessori,consiglieri?

Vediamo. In primo luogo c’è la “indennità di carica e funzione” : sette mila euro lordi da versare ogni mese al consigliere. Più 2.700 euro a chi detiene la carica di presidente della Giunta e del Consiglio regionale,più 1.500,00 euro a vicepresidente della Giunta e del Consiglio regionale e assessori,più 1.200,00 euro a presidente del Gruppo consiliare e presidente di Commissione consiliare e segretario consigliere e assessori esterni.

Un altro stipendio è denominato “ spese per esercizio di mandato”. In favore di chi? Consiglieri definiti in misura eguale indipendentemente dall’incarico svolto dal medesimo consigliere regionale. Retribuzione mensile? Quattro mila e cento euro.

Prevista la copertura assicurativa contro i rischi da infortuni di consiglieri e assessori regionali quantificata in 22.750,00 euro(periodo 1° gennaio-31 dicembre),polizza sottoscritta con Unipol Sai,agenzia di Bari.

Non manca il finanziamento per i Gruppi politici consiliari tramite sovvenzione,ogni trenta giorni, di cinque mila euro per ciascun consigliere. Aiuto economico da utilizzare per funzioni istituzionali e iniziative varie quali spese postali e di cancelleria,trasporto e aggiornamento culturale e scientifico,acquisto di libri e riviste e giornali cartacei,collaborazioni di esperti,scambi culturali,visite di istruzione.

Da gennaio 2020 si sono registrati mutamenti nella composizione dei Gruppi stante che diversi consiglieri sono passati da un Gruppo a un altro e consiglieri che hanno formato un nuovo Gruppo.

Pertanto i Gruppi consiliari,risultanti al 1° giugno scorso, sono i seguenti: Partito Democratico(12 consiglieri),Movimento Cinque Stelle(7 consiglieri),Senso civico nuovo Ulivo(6 consiglieri),Forza Italia(5 consiglieri),Fratelli d’Italia(5 consiglieri),Gruppo Misto(4 consiglieri),Noi a Sinistra per la Puglia(3 consiglieri),Movimento Schittulli(2 consiglieri),Emiliano sindaco di Puglia(1 consigliere).

Dulcis in fundo,la Regione sborsa l’assegno ” vitalizio mensile o di reversibilità” a beneficio di ex consiglieri regionali o aventi diritto(vedove).La remunerazione è di varia entità: 9.724,81 euro lordi o 7.779,85 euro o 5.618,79 euro o 4.322,14 euro.

In data 27 maggio 2019 il Consiglio regionale delibera all’unanimità il testo di Legge(Stato-Regioni) che ridimensiona i vitalizi pro consiglieri. Norma che coinvolge 207 persone e determina un risparmio annuale di circa 2,2 milioni di euro. Denaro con cui è stato creato un fondo di accantonamento per eventuali ricorsi da parte degli ex consiglieri(che molto probabilmente verranno praticati come accaduto con i parlamentari che al Senato hanno ottenuto,tramite la Commissione Contenziosa,il blocco del taglio inerente il vitalizio) o soccombenze.

Alla competizione elettorale del prossimo settembre impegnate quattordici liste a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano(centrosinistra),sette per il candidato presidente Raffaele Fitto(centrodestra),tre per il candidato presidente Ivan Scalfarotto(Italia Viva),una lista per il candidato Antonella Laricchia(M5S), una per l’ex M5S Mario Conca, Fiamma Tricolore per Pierfranco Bruni.

Questo è quanto.