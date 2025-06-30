Giuseppe Martellotta è morto sabato a Fasano, dove era nato 84 anni fa.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
“La scomparsa di Giuseppe Martellotta, presidente della Regione Puglia tra il 1994 e il 1995 mi addolora profondamente.
Esponente brindisino della Democrazia Cristiana, fu alla guida di uno dei primissimi esperimenti di centrosinistra in Puglia, prima della riforma elettorale con l’elezione diretta del presidente della Giunta.
Ai suoi famigliari e amici vada il mio saluto commosso a nome dell’Istituzione che governò trent’anni fa”.
Lo scrive in un messaggio il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.