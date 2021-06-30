Fa caldo. Così chiedono alle Asl climatizzatori per gli hub vaccinali e rimodulazione degli orari. Lopalco e Montanaro hanno rivolto questa comunicazione per fronteggiare l’emergenza. Intanto però vari hub vaccinali nel foggiano oggi chiudono causa caldo.

Asl Brindisi: “la direzione strategica, per evitare di esporre gli utenti alle ore più calde, ha differito tutti gli appuntamenti al pomeriggio, avendo cura di comunicare i nuovi orari agli interessati. In queste ore è in corso la riprogrammazione delle attività in relazione all’annunciata contrazione degli approvvigionamenti di vaccini prevista per il mese di luglio”.

Asl Foggia: ”

Per fronteggiare i disagi collegati alle elevate temperature, la ASL Foggia ha predisposto misure volte a garantire l’ideale comfort climatico all’interno dei punti vaccinali non climatizzati.

Dove è stato possibile, in sinergia con gli enti proprietari delle strutture che ospitano le postazioni vaccinali a cui va il ringraziamento della Direzione, si stanno installando adeguati impianti di climatizzazione. È il caso dei punti vaccinali di Vieste, Accadia, Cagnano Varano, Lucera, Manfredonia, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano.

È stata invece disposta la chiusura di quei punti vaccinali nei quali non è stato possibile effettuare interventi simili. Nel dettaglio, chiuderanno le postazioni di:

Foggia, Istituto Masi-Giannone ( dal 5 luglio le attività si sposteranno al PVP della Fiera di Foggia);

Monte Sant’Angelo, Palazzetto dello Sport (dal 5 luglio le attività di sposteranno al Punto vaccinale all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza);

San Severo, Scuola elementare De Palma (dal 5 luglio le attività si sposteranno al PVT di via Crogan);

Troia, Palazzetto dello Sport (dal 5 luglio le prime dosi saranno prenotabili presso gli altri punti vaccinali del territorio, le seconde dosi saranno somministrate presso la sede del Distretto di Troia).”

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.