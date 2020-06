Dire che sia la nave più bella del mondo è perfino scontato. E parlare di evento per ogni cosa la riguardi, pure. Ma oggi è un evento particolare. Perché è la prima partenza, dopo l’emergenza corona virus, per l’Amerigo Vespucci. Campagna d’istruzione 2020 nel mar Mediterraneo. La partenza da Livorno, a bordo 160 allievi della Marina militare italiana. Attendiamola anche in Puglia perché il 22 agosto sarà a Taranto.