Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
ANGELINI ROSSI Roberto – Terziario – Chimica – Estero
BALLERIO Rinaldo – Terziario – Servizi Informatici – Lombardia
BASILE Giuseppe – Industria – Siderurgica -Sicilia
BENEDETTI Cesare – Industria – Farmaceutica – Veneto
BERTELLI Patrizio – Industria – Moda e Abbigliamento – Toscana
BRACCO Ezio – Industria – Impiantistica energia – Liguria
CALTAGIRONE Francesco – Industria – Cementiera – Lazio
CAMPAGNOLO Valentino –Industria – Componentistica – Veneto
DESCALZI Claudio – Industria – Energia – Lazio
DOLCE Alfonso – Industria – Moda e Abbigliamento – Lombardia
DOSSI Alberto – Industria – Chimica – Lombardia
FERRAGAMO Leonardo – Terziario – Settore alberghiero – Toscana
FERRINO Anna Beatrice – Industria – Settore tessile – Piemonte
MASTROBERARDINO Piero – Industria – Enologica – Campania
MILLERI Francesco – Industria – Ottica – Lombardia
MINOZZI Federica – Industria – Ceramica – Emilia-Romagna
MORETTI Vittorio – Agricoltura – Viti-Vinicola – Sardegna
NISSIM Marina – Commercio – Grande distribuzione – Lombardia
PAONE Maria Giovanna – Industria – Alta Sartoria – Campania
PAVIN Massimo – Industria – Materiali plastici – Veneto
QUADALTI SENZANI Luisa – Industria – Meccanica – Emilia-Romagna
RUBINI Giovanni – Terziario – Ingegneristica Costruzioni – Marche
RUGGIERO Laura – Industria – Metalmeccanica – Puglia
SCANNAPIECO Fulvio – Industria – Logistica aerospazio – Campania
TOSTI Giuliano – Commercio – Prodotti veterinari – Marche