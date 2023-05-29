Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:
La prima giornata, nel complesso Ecotekne
I “Career days” si sono aperti oggi con una tavola rotonda sul tema “Evoluzione del mercato del lavoro e nuovi profili professionali”. Dopo i saluti introduttivi del Rettore Fabio Pollice e del Delegato ai Rapporti con le imprese e i partner strategici Amedeo Maizza, sono intervenuti il vice Presidente di Medtronic Michele Perrino, la general manager di Wind Tre e Ambasciatrice UniSalento Antonella Ambriola e il Delegato alla Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico Alessandro Sannino. Quest’incontro si è concluso con i “testimonial” degli Alumni UniSalento Roberto Colucci, senior manager, business development, global markets in EVBox, e Roberta Lala, Comandante dei Vigili del Fuoco di Bari, e con interventi delle rappresentanze studentesche.
Fino alle ore 19 nella piazzetta Caiaffa del Campus Ecotekne si svolgeranno gli incontri e i colloqui con i laureati e le laureate, che nei vari stand potranno entrare in contatto con i referenti di: SEI consulting, Assist Digital, Alleanza Assicurazioni, Randstad Italia, Busforfun.Com, Data Reply, Semplice-Mente, Caroli Hotels, Bpmsoft, Manpower, Pricexpert Group, Zerodd, Inmatica, Hoist Finance, Deloitte, Graph Aware, Exprivia, Cimolai, Deghi, Webscience, Eos, Experis, Almaviva Digitaltec, Valves, KPMG, Eurospin Puglia, CNH Industrial Italia, EY, S2e Sprint, Generali Business Solutions, EKA, Leroy Merlin Italia, Spinel, Nicolaus Tour, R.I., Akkodis, Blue Reply, Links Management and Technology, Clinopshub, GI Group, Gravili, Echolight, Orbyta Tech, N&C, Fincons, Parsec 3.26, More One, Nardò Technical Center, Cdshotels, Decathlon Italia, PwC, Euroservizi, Lisari, Synergie Italia, Rina Consulting, Meccanica Meridionale, Reco 3.26. Altri punti informativi sono curati dagli uffici e dal personale UniSalento che si occupano di master e dottorati, di inclusione e di “soft & life skills”; presenti inoltre desk di ARPAL Puglia e di Confindustria.
Questa prima giornata si chiuderà con un happy hour e musica della dj Giulia Fracella, a partire dalle ore 19.30 negli spazi della Community library UniSalento (edificio del Museo dell’Ambiente).
La seconda giornata, a Studium 2000
Dalle ore 17 alle ore 19 spazio ai colloqui negli stand allestiti a Studium 2000 con i referenti di: Amici di Nico, Intersos, Deghi, Imago, Semplice-Mente, Leroy Merlin Italia, GI Group, Poesia Retreat&Spa – Una Esperienze, Legacoop Puglia, Salento Open Tour, Masseria Mongiò Dell’Elefante, CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, Apulia Promotion, Nicolaus Tour, Comunità Emmanuel, Espera, Micronido Attivamente, Leone Di Messapia, La Restuccia – Masseria Urban, Nohasi Palace, Cresciamo Insieme, Accademia di costume e moda “Calcagnile”, Eurospin Puglia, AFIPS, Coolclub, Consorzio cooperative sociali del Salento “La Vallonea”, C.I.S.S., Città Futura – I Libri Di Icaro, Orienta. Punti informativi saranno curati dagli uffici e dal personale UniSalento che si occupano di master e dottorati, di inclusione e di “soft & life skills”; presente un desk di ARPAL Puglia.
Anche questa giornata si chiuderà in musica, dalle ore 19.30 con Mistura Louca.