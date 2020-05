Pier Luigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force della Puglia, dice: non di capisce bene dai dati diffusi ma gli ultimi due giorni in Puglia sono stati con zero contagi. I numeri riportati si riferiscono a quelli di giorni precedenti e caricati nel sistema fra giovedì e ieri.

Intervenuto via web ad un convegno organizzato dall’università di Foggia l’epidemiologo ha affermato: possiamo dire in maniera abbastanza certa che la prima ondata pandemica si è spenta.

Ciò non significa che il virus sia sparito.

In quanto all’approssimarsi dell’estate Lopalco esorta all’attenzione per prevenire catene di contagio importanti. Come: per esempio evitando assembramenti, la Puglia è grande e bella ovunque e si può anche andare in posti meno celebrati in aggiunta a quelli già ampiamente rinomati.

Notizia riportata da Bari today.

(foto: fonte Regione Puglia)