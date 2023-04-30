Di Stefano Inchingolo:

Stamattina avrebbe dovuto partecipare ad un raduno Vespa nel leccese. Sulla statale nel brindisino, all’altezza di Pantanagianni, l’incidente con dinamica e cause da dettagliare costato la vita al 32enne di Martina Franca che era alla guida della sua Vespa.

Una donna di 63 anni è invece morta nello scontro fra due auto, in nottata, sulla strada che collega Trani e Corato. Due feriti. Nel 2009 sulla stessa strada morì il figlio della donna deceduta.

Altro grave incidente ad Ugento: donna trasportata in codice rosso all’ospedale dopo che con l’auto è finita contro un camion fermo in un cantiere.

In cinque giorni dieci morti in Puglia per incidenti stradali.