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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Incidente nel brindisino, morto 32enne di Martina Franca. Trani-Corato: incidente, morta 63enne. Ugento: auto contro camion, donna in codice rosso Altri gravi sinistri in Puglia dove si sono registrati dieci decessi in cinque giorni

30 Aprile 2023
incidente stradale

Di Stefano Inchingolo:

Stamattina avrebbe dovuto partecipare ad un raduno Vespa nel leccese. Sulla statale nel brindisino, all’altezza di Pantanagianni, l’incidente con dinamica e cause da dettagliare costato la vita al 32enne di Martina Franca che era alla guida della sua Vespa.

Una donna di 63 anni è invece morta nello scontro fra due auto, in nottata, sulla strada che collega Trani e Corato. Due feriti. Nel 2009 sulla stessa strada morì il figlio della donna deceduta.

Altro grave incidente ad Ugento: donna trasportata in codice rosso all’ospedale dopo che con l’auto è finita contro un camion fermo in un cantiere.

In cinque giorni dieci morti in Puglia per incidenti stradali.

 

 

 

 

 

 

 

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