rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia: 1066603 positivi a test corona virus, incremento di 4252 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

30 Aprile 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 30 aprile 2022

4.252

Nuovi casi

25.920

Test giornalieri

17

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.481
Provincia di Bat: 267
Provincia di Brindisi: 471
Provincia di Foggia: 535
Provincia di Lecce: 853
Provincia di Taranto: 591
Residenti fuori regione: 35
Provincia in definizione: 19
103.543

Persone attualmente positive

557

Persone ricoverate in area non critica

27

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.066.603

Casi totali

10.552.802

Test eseguiti

954.785

Persone guarite

8.275

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 349.590
Provincia di Bat: 95.581
Provincia di Brindisi: 99.672
Provincia di Foggia: 157.091
Provincia di Lecce: 211.512
Provincia di Taranto: 141.837
Residenti fuori regione: 7.939
Provincia in definizione: 3.381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione