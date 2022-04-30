Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 30 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.481
Provincia di Bat: 267
Provincia di Brindisi: 471
Provincia di Foggia: 535
Provincia di Lecce: 853
Provincia di Taranto: 591
Residenti fuori regione: 35
Provincia in definizione: 19
103.543
Persone attualmente positive
557
Persone ricoverate in area non critica
27
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 349.590
Provincia di Bat: 95.581
Provincia di Brindisi: 99.672
Provincia di Foggia: 157.091
Provincia di Lecce: 211.512
Provincia di Taranto: 141.837
Residenti fuori regione: 7.939
Provincia in definizione: 3.381