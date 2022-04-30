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Campania, Sicilia, Calabria e Puglia tra le cinque peggiori regioni Ue per occupazione L'altra è la Guyana francese. Dati Eurostat

30 Aprile 2022
noinotizie

Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, con la Guyana francese, sono le peggiori.

Dati Eurostat sull’occupazione relativi al 2021, resoconto Ansa. Non è riportata la Regione Mayotte, territorio francese di oltremare, che di solito se la passa male. La Puglia, nel disastro del sud Italia, è la migliore o forse è più opportuno dire la meno peggiore: 46,2 per cento. Anche più del 41,4 per cento della Guyana francese ma ben meno del 58,2 di media nazionale e distanza abissale dal 70,1 della provincia di Bolzano nella fascia di età 15-64 anni. Va meglio rispetto alle altre tre regioni meridionali anche in quanto ad occupazione femminile con la Campania e la Sicilia che ad esempio fanno registrare lo sconfortante 29,1 per cento.

La media Ue di occupazione in età 15-64 anni è del 68,4 per cento.


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