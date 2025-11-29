Di Francesco Ruggieri:

Una stagione teatrale fatta da sei spettacoli. Meno del passato ma di qualità alta.

Primo spettacolo dal 3 dicembre.

Anche un’accademia del teatro, “Il mascherone”, affidata alla direzione artistica della compagnia “Le quinte” diretta da Pasquale Nessa

Anche un cineforum, dal 22 dicembre, con film immortali o anche meno conosciuti.

Il tutto a prezzi calmierati, per abbonamenti e biglietti. Già disponibili. È l’offerta del teatro Verdi di Martina Franca, presentata stamattina dal responsabile del teatro Giulio Dilonardo, in un incontro con i giornalisti.

Naturalmente il politeama è anche cinema e, per esempio, in vista del nuovo film di Checco Zalone, già in vendita trentamila biglietti per i 72 spettacoli in programma dal 25 dicembre (letteralmente dalla notte di Natale). Dal 17 al 24 il film Disney di animazione “Avatar”.

Fra gli altri appuntamenti nel breve periodo il 21 dicembre la presentazione, in teatro, del nuovo libro di Donato Carrisi.

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Di seguito il comunicato:

La Conferenza delle Unioni Territoriali, che all’interno dell’AGIS riunisce i rappresentanti delle Unioni regionali dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, ha eletto Giulio Dilonardo, Presidente Agis di Puglia e Basilicata, alla propria Presidenza (vicepresidente è Andrea Cerri, Presidente di Agis Liguria). È la prima volta che un barese è chiamato a ricoprire questo incarico.

L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’Assemblea dei Soci dell’AGIS, che ha confermato Francesco Giambrone, sovrintendente dell’Opera di Roma, Presidente dell’AGIS Nazionale.

Nel corso della seduta è stato inoltre nominato vicepresidente Agis Marco Parri. Completano l’Ufficio di Presidenza Fulvio Macciardi, Luciano Messi, Lanfranco Li Cauli, Massimo Biscardi – già Sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, ora Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia – Gilberto Santini, Patrizia Coletta, Bruno Sconocchia, Francescantonio Pollice, Antonio Buccioni, Domenico Dinoia, Pierluigi Cecchin e Luigi Grispello.

La Conferenza delle Unioni Territoriali presieduta da Dilonardo comprende tutte le Unioni Interregionali e regionali dell’AGIS presenti sul territorio nazionale.

Nel 2025 l’AGIS celebra l’80° anniversario dalla fondazione, festeggiato il 20 novembre scorso al Quirinale, con il Presidente Sergio Mattarella. Celebrazioni che proseguiranno il 10 dicembre prossimo, a Roma, nella storica sede associativa di largo Italo Gemini, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il palazzo liberty, quartier generale dell’associazione, raccoglie tutte le sedi associative dei vari comparti dello Spettacolo, e per gli 80 anni assumerà la nuova denominazione di Palazzo dello Spettacolo, con l’inaugurazione al suo interno di una sala cinematografica.

Bio Giulio Dilonardo

Esercente teatrale e cinematografico di terza generazione, Giulio Dilonardo, 60 anni, nato a Bari, è originario di Martina Franca (Ta), dove gestisce lo storico, ultracentenario, Teatro Verdi. Ha una grande esperienza nel settore cinematografico dove in passato ha contribuito come manager nello sviluppo di multiplex sul territorio nazionale. Ricopre diversi ruoli nel settore dello spettacolo: Presidente ANEC Puglia e Basilicata dal 2014, Presidente AGIS Di Puglia e Basilicata dal 2017, vicepresidente nazionale ANEC dal 2022, già componente dell’Osservatorio dello Spettacolo e del Nucleo Tecnico Sale Cinema della Regione Puglia, già vicepresidente della Fondazione Tatarella.