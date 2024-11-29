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G7 Salute in Puglia dove c’è un brutto caso per lavoratori del settore salute: niente stipendi né tredicesime né tfr Rimangono senza tre mensilità né trattamento di fine rapporto

29 Novembre 2024
noinotizie

Oggi a Bari la conclusione del G7 Salute. Si svolge nell’ambito della presidenza italiana del G7 che volge al termine. Presente oggi la presidente del Consiglio.

Chissà se qualcuno non le dica della situazione che si vive al San Raffaele di Ceglie Messapica dove si passa dalla titolarità del privato a quella pubblica. Il privato ha comunicato ai 170 lavoratori con contratto a tempo indeterminato che non corrisponde loro le ultime due mensilità, ottobre-novembre 2024 né la tredicesima né il trattamento di fine rapporto (si parla, in molti casi, di 24 anni di lavoro). I lavoratori, ricevuto questo brutto anzi pessimo trattamento, passeranno in capo all’Asl con contratto a tempo determinato.


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