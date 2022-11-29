Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 616
Provincia di Bat: 118
Provincia di Brindisi: 227
Provincia di Foggia: 310
Provincia di Lecce: 726
Provincia di Taranto: 291
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 2
14.355
Persone attualmente positive
216
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.530.203
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 499.411
Provincia di Bat: 131.400
Provincia di Brindisi: 148.430
Provincia di Foggia: 216.941
Provincia di Lecce: 326.311
Provincia di Taranto: 209.780
Residenti fuori regione: 16.326
Provincia in definizione: 5.236