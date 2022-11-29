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Puglia: 1553835 positivi a test corona virus, incremento di 2307 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 novembre 2022

2.307

Nuovi casi

12.607

Test giornalieri

11

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 616
Provincia di Bat: 118
Provincia di Brindisi: 227
Provincia di Foggia: 310
Provincia di Lecce: 726
Provincia di Taranto: 291
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 2
14.355

Persone attualmente positive

216

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.553.835

Casi totali

13.225.880

Test eseguiti

1.530.203

Persone guarite

9.277

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 499.411
Provincia di Bat: 131.400
Provincia di Brindisi: 148.430
Provincia di Foggia: 216.941
Provincia di Lecce: 326.311
Provincia di Taranto: 209.780
Residenti fuori regione: 16.326
Provincia in definizione: 5.236

 

 

 

 

 

 

 


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