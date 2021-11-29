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Puglia: 279101 positivi a test corona virus, incremento di 209 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 novembre 2021

209

Nuovi casi

15.601

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 13
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 106
Provincia di Lecce: 66
Provincia di Taranto: 9
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -1
4.104

Persone attualmente positive

137

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

279.101

Casi totali

4.755.872

Test eseguiti

268.114

Persone guarite

6.883

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.109
Provincia di Bat: 28.750
Provincia di Brindisi: 22.226
Provincia di Foggia: 49.511
Provincia di Lecce: 33.093
Provincia di Taranto: 42.815
Residenti fuori regione: 1.048
Provincia in definizione: 549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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