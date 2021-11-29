Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 13
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 106
Provincia di Lecce: 66
Provincia di Taranto: 9
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -1
4.104
Persone attualmente positive
137
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.109
Provincia di Bat: 28.750
Provincia di Brindisi: 22.226
Provincia di Foggia: 49.511
Provincia di Lecce: 33.093
Provincia di Taranto: 42.815
Residenti fuori regione: 1.048
Provincia in definizione: 549