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Puglia: 53208 positivi a test corona virus, incremento di 907 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Novembre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 29 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 8.285 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 907 casi positivi: 134 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 448 in provincia di Foggia, 54 in provincia di Lecce, 126 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. 1 caso di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 21 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 780.364 test.

13.521 sono i pazienti guariti.

38.244 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 53.218, così suddivisi:

20.324 nella Provincia di Bari;

6.099 nella Provincia di Bat;

3.750 nella Provincia di Brindisi;

12.391 nella Provincia di Foggia;

4.054 nella Provincia di Lecce;

6.246 nella Provincia di Taranto;

354 attribuiti a residenti fuori regione;

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/VJYjk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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