Di Francesco Santoro:

Emiliano specifica che l’intervento in atto non di di carattere strettamente emergenziale, «perché- spiega- attualmente il tasso di riempimento delle nostre terapie intensive ci consente di sopportare il carico in modo adeguato ed in sicurezza», ma serve «a trasformare nuovamente e nel più breve tempo possibile i grandi ospedali della Puglia in strutture per la cura delle altre malattie e per gli interventi chirurgici diversi dal Covid». La struttura, come noto, è composta da moduli e garantirà, oltre ai posti letto, i servizi di supporto: laboratorio analisi, sala operatoria, radiologia e Tac. Per quanto concerne, invece, le scuole, il capo della Giunta regionale starebbe pensando a una proroga dell’ordinanza con cui ha introdotto la didattica a distanza.

A Monopoli, intanto, il sindaco Angelo Annese comunica la morte di tre persone e aggiorna i numeri relativi al contagio. I casi sono «178. In percentuale il 61% sono donne e il 39% sono uomini e l’età media dei contagiati è di 51 anni- scrive il primo cittadino su Facebook-. I nostri concittadini ricoverati sono 14 e purtroppo ci sono stati altri 3 decessi. Alle loro famiglie va il mio abbraccio più forte». Attivato anche il servizio drive trough: «Ne approfitto però per ricordare a tutti quanto mi è stato segnalato dalle forze dell’ordine», precisa Annese. All’interno dell’area possono accedere soltanto le persone «contattate dall’Asl».

Si aggrava il bilancio delle vittime legate al focolaio scoppiato in una residenza per anziani di Locorotondo. Ad annunciare l’ennesima scomparsa è il sindaco Antonio Bufano: «Mi è stato comunicato alcuni minuti fa che la scorsa notte è stato registrato il decesso di uno degli ospiti della Rsa “Domus Sancta Familia”- scrive su Facebook-. È il terzo decesso in pochi giorni. Il paziente era ricoverato in ospedale ed era affetto da patologie pregresse. Ai suoi cari ed a tutti i familiari, le mie più sentite condoglianze e di tutta l’Amministrazione comunale. A voi chiedo di fare attenzione, seguire le regole e tutelarvi. Abbiate cura di voi stessi e degli altri. Questa è una guerra, non ci sono altri termini».