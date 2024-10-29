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Tre pugliesi fra gli Alfieri del lavoro designati dal presidente della Repubblica Giovanni Antonucci, Luca De Masi e Simona Taddeo

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Il presidente della Repubblica ha nominato 25 Alfieri del lavoro. Sono stati selezionati fra 3404 segnalazioni giunte da scuole italiane. Fra loro Giovanni Antonucci, 19enne di Bitonto; Luca De Masi, 19enne di Lecce; Simona Taddeo, 18enne di Fasano.

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Giovanni Antonucci (Bari), Mauro Alberto Avigliano (Potenza), Alessandro Bastarelli (Fermo), Francesca Bianchessi (Milano), Gabriele Sebastiano Cristaudo (Catania), Luca De Masi (Lecce), Alessandro Vincenzo De Vita (Siena), Franco Della Negra (Udine), Domenico Di Cristofano (Chieti), Maria Di Mauro (Caserta), Daniele Maria Falciglia (Enna), Camilla Fezzi (Verona), Gabriele Garofalo (Cosenza), Elisa Ipektchi (Roma), Giovanni Lo Schiavo (Salerno), Victoria Moranduzzo (Trento), Lorenzo Murace (Bologna), Alessio Neri (Livorno), Chiara Pirazzini (Ravenna), Francesca Carla Prato (Torino), Alessandro Serafini (Sud Sardegna), Matteo Severgnini (Cremona), Isabella Solari (Alessandria), Simona Taddeo (Brindisi), Sofia Vari (Frosinone).


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