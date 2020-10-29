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Puglia: Emiliano, circa 2500 contagi al giorno entro novembre La preoccupazione che ha portato il presidente della Regione all'ordinanza di chiusura delle scuole

29 Ottobre 2020
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«I numeri di questa seconda ondata sono molto superiori a quelli di marzo e aprile, quindi ci stiamo predisponendo per andare ben oltre il piano di potenziamento delle terapie intensive autorizzato, con grande parsimonia, dal governo. Ci stiamo preparando a una ondata formidabile, tutti gli ospedali pugliesi parteciperanno a questa lotta. In base alle previsioni e agli studi della task force regionale, entro “fine novembre” in Puglia ci saranno circa “2.500 contagi al giorno (RPT contagi al giorno)” per Covid».

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, in una dichiarazione riportata dall’agenzia Ansa.


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