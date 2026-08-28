Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione di 300mila euro di risorse già stanziate nell’ambito del Piano strategico regionale del Turismo “Puglia 3x6x5 2025-2030”, al momento non utilizzate.

Provvedimento nasce dalla ricognizione effettuata dal Consorzio Puglia Culture sugli stanziamenti non utilizzati e sulla possibilità di destinare le risorse ad altre iniziative proposte dagli enti locali.

Pertanto presidente e assessori regionali hanno scelto di non disperdere le risorse disponibili, riprogrammandole a sostegno di quattro iniziative in programma nel mese di settembre, dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali, delle rievocazioni storiche e del patrimonio culturale e identitario dei territori.

L’intervento è finanziato a valere sulle risorse POC 2021/2027 – Accordo per la Coesione, Area tematica 03 “Competitività imprese”, Linea di intervento 03.02 “Turismo e ospitalità”. La riprogrammazione consente “di trasformare una disponibilità finanziaria non più utilizzabile per la finalità originaria in un sostegno concreto a iniziative capaci di promuovere il patrimonio storico, culturale e identitario della Puglia, rafforzando l’attrattività turistica dei territori e la capacità degli eventi di generare occasioni di partecipazione e valorizzazione locale”.

Al Consorzio Puglia Culture è stato assegnato il ruolo di soggetto attuatore delle attività progettuali.

Le risorse saranno destinate, in particolare, ai seguenti progetti:

–La Disfida di Barletta : 140.000 euro. Grande evento storico dedicato alla rievocazione della celebre sfida del 1503 tra tredici cavalieri italiani e altrettanti francesi. Il programma prevede cortei storici, figuranti in abiti rinascimentali, spettacoli, accampamenti, mercati medievali e iniziative culturali collaterali.

–Il Palio delle Contrade di Serracapriola: 15.000 euro.Rievocazione storica e folkloristica dedicata a San Mercurio Martire, con corteo storico, sbandieratori, la tradizionale corsa degli asini e momenti di festa e convivialità, accompagnati da spettacoli musicali e iniziative enogastronomiche.

–Suggestioni Sub Flore: 50.000 euro.Alla sua settima edizione, l’iniziativa propone un percorso diffuso tra visite guidate, accampamenti medievali, rappresentazioni teatrali, feste di contrada, convegni, iniziative astronomiche ed esperienze enogastronomiche, valorizzando i luoghi simbolici di Torremaggiore e il legame con la figura di Federico II di Svevia.

–Suoni, sapori, colori di Terravecchia : 35.000 euro. Giunta alla 39ª edizione, la manifestazione anima l’antico Rione di Pietramontecorvino attraverso rievocazioni storiche, musica medievale, figuranti in costume, artisti di strada, mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici, visite guidate e iniziative dedicate alla valorizzazione del borgo.