Di seguito il comunicato:

Un compleanno speciale per Osvaldo Supino, che proprio oggi annuncia un nuovo importante traguardo della sua carriera internazionale. Oggi l’artista italiano sarà infatti tra i protagonisti di “The World Meets in London 2026”, importante appuntamento internazionale in programma a Londra, presso The Clermont London Charing Cross, nel cuore della capitale britannica.

L’evento celebra persone straordinarie provenienti da diversi Paesi del mondo, riconoscendone leadership, servizio, eccellenza e impegno nel creare un impatto significativo all’interno delle proprie comunità e oltre i confini nazionali. Per l’occasione Osvaldo Supino rappresenterà l’Italia, portando ancora una volta la propria storia e quella delle proprie radici pugliesi su un palcoscenico internazionale.

Un nuovo riconoscimento che arriva al termine di un’estate particolarmente importante per l’artista di Torremaggiore, da anni considerato uno degli artisti indipendenti italiani più riconosciuti all’estero. Supino ha infatti appena ricevuto il Premio Argos Hippium 2026, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze della Capitanata, consegnato lo scorso 31 luglio al Parco Archeologico di Siponto. Un premio che celebra anche il legame dell’artista con la propria terra e il suo percorso internazionale.

Poche settimane prima, Supino era stato protagonista anche di un altro momento particolarmente significativo: al Latin Milan Festival ha conquistato il pubblico con un duetto insieme all’artista peruviana Lita Pezo, in un’esibizione accolta dagli applausi di oltre 10.000 persone.

Due traguardi che raccontano una carriera costruita negli anni attraverso musica, spettacolo e una costante presenza internazionale, con tappe che lo hanno portato dagli Stati Uniti all’America Latina, dall’Europa fino al Regno Unito. Supino è inoltre l’unico artista italiano ad essere stato nominato per tre volte ai BT Digital Music Awards nel Regno Unito e ha rappresentato l’Italia al Festival di Viña del Mar, uno dei più importanti appuntamenti musicali dell’America Latina.

Il nuovo appuntamento londinese arriva inoltre alla vigilia di una nuova fase artistica. A settembre è previsto il lancio del nuovo progetto di inediti di Osvaldo Supino, che aprirà un nuovo capitolo del suo percorso musicale e creativo, dopo il progetto Fine, Thanks, pubblicato nel 2025 e accolto con crescente attenzione anche a livello internazionale.

«Festeggiare il mio compleanno così, rappresentando l’Italia a Londra, è qualcosa che mi emoziona profondamente – racconta Osvaldo Supino. – È un momento che mi ricorda quanta strada abbiamo fatto e, soprattutto, quanto siano importanti le radici da cui tutto è partito. Torremaggiore, la Puglia, l’Italia sono sempre con me, in ogni parte del mondo. Domani sarà un altro capitolo di questa storia e sono felice di poterlo vivere proprio in una città come Londra».

Quello di Londra è dunque un nuovo importante achievement nella carriera di Osvaldo Supino, un artista che ha fatto dell’indipendenza, dell’internazionalità e del legame con le proprie origini alcuni degli elementi distintivi del proprio percorso.

Da orgoglio pugliese nel mondo, Supino continua così a costruire ponti tra culture, Paesi e comunità, trasformando ogni nuovo palcoscenico internazionale in un’occasione per portare con sé il nome della propria terra.

E oggi, a Londra, sarà ancora una volta l’Italia a parlare attraverso la sua voce.