La notizia della Gazzetta dello Sport è stata rilanciata anche in ambito internazionale. Nei giorni scorsi a Singapore, in aeroporto, le nuotatrici italiane (entrambe pugliesi) Pilato e Tarantino sono state fermate con l’accusa di furto. Nel Paese asiatico avevano partecipato al campionato mondiale di nuoto. Un intervento del ministero degli Esteri ha sbloccato la situazione per il rilascio delle due italiane, rimpatriate.