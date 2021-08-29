Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 50
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 64
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 0
4.683
Persone attualmente positive
241
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.258
Provincia di Bat: 27.383
Provincia di Brindisi: 20.847
Provincia di Foggia: 46.426
Provincia di Lecce: 29.561
Provincia di Taranto: 40.349
Residenti fuori regione: 955
Provincia in definizione: 450