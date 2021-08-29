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Puglia: 263229 positivi a test corona virus, incremento di 198 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 agosto 2021

198

Nuovi casi

10.156

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 50
Provincia di Brindisi: 16
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 64
Provincia di Taranto: 5
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 0
4.683

Persone attualmente positive

241

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

263.229

Casi totali

3.259.637

Test eseguiti

251.843

Persone guarite

6.703

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.258
Provincia di Bat: 27.383
Provincia di Brindisi: 20.847
Provincia di Foggia: 46.426
Provincia di Lecce: 29.561
Provincia di Taranto: 40.349
Residenti fuori regione: 955
Provincia in definizione: 450

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