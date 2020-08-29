Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:
“In quei giorni che non auguro a nessuno, ascoltavo lei alla tv ed era come avere un padre, una guida”. Mi sono commosso. Noi, la nostra forza reciproca. Noi, la Puglia che ce la fa.
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