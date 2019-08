Da nord a sud, Puglia compresa: “oltre duecento amministratori sottoscrivono il patto in difesa degli enti locali”

Di seguito un comunicato diffuso da Italia in Comune:

“Oltre duecento tra amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali da nord a sud del Paese in queste ore stanno sottoscrivendo il Patto in dieci punti lanciato ieri da Italia in Comune in difesa degli Enti Locali”. Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.

“Sostenibilità ambientale, periferie, contrasto alle disuguaglianze sociali, patto per il sud, scuola e cultura, abolizione dei due dl sicurezza, una legge elettorale che ripristini le preferenze come strumento di scelta dei propri rappresentanti: sono questi i punti che abbiamo sottoposto alle forze in parlamento che in queste ore stanno vagliando la possibilità di costituire un governo di legislatura”, spiega Pascucci.

“L’obiettivo di Italia in Comune è restituire centralità ai territori e ai programmi per rilanciarli. Il nostro Patto non ha colori politici. Pretendiamo che si riparta dai contenuti, innanzitutto per promuovere l’accesso ai diritti essenziali per tutti i cittadini, diritti ancorati all’interno della nostra Costituzione, sulla quale noi Sindaci giuriamo una volta eletti. Per questo continueremo a rilanciare l’appello a tutti i sindaci d’Italia per sottoscrivere la richiesta di un tavolo programmatico permanente in cui si mettano all’ordine del giorno dieci punti per ripartire dai contenuti e dalle istanze dei territori”, conclude il coordinatore di Italia in Comune.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Italia in Comune.

Tra i primi firmatari:

Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri e Coordinatore nazionale Italia in Comune​

Federico Pizzarotti​, Sindaco di Parma e Presidente Italia in Comune

Serse Soverini​, Deputato Italia in Comune

Michele Abbaticchio Sindaco​ di Bitonto e Vice Coordinatore nazionale Italia in Comune

Damiano Coletta, Sindaco di Latina e Vice Presidente Italia in Comune

Francesco Battistini​, Consigliere Regione Liguria

Patrizia Bartelle, Consigliera Regione Veneto​

Virginio Brivio, Sindaco di Lecco

Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto

Luciano Andreotti​, Sindaco di Grottaferrata

Stefania Proietti, Sindaco di Assisi​

Nicola Marini, Sindaco di Albano Laziale e presidente ANCI Lazio

Pierluigi Sanna​, Sindaco di Colleferro

Riccardo Varone, Sindaco​ di Monterotondo

Sebastian Cocco​, ViceSindaco di Nuoro

Elisabetta Strada​, Consigliera Regione Lombardia

Niccolò Carretta, Consigliere Regione Lombardia

Livio Sisto, Consigliere Comunale di Bari

Francesca Ghirra, Marco Benucci, Matteo Massa, Giulia Andreozzi, Francesca Mulas, Anna Puddu, Consiglieri comunali di Cagliari

