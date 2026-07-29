Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Giunta, i provvedimenti della seduta del 28 luglio

AGRICOLTURA

La Giunta approva l’aggiornamento di Priorità e Scelte Strategiche e Schede d’intervento del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) regionale, alla luce degli emendamenti al Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSP 23/27) dettati dalla decisione comunitaria C(2026) 4735 del 10/07/2026.

BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

Approvato l’elenco ricognitivo aggiornato al 2026 delle sedi operative degli uffici regionali.

Autorizzata la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture allo svolgimento della funzione di soggetto attuatore per gli adempimenti connessi alla attuazione delle funzioni regionali attinenti alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere relative ai porti di interesse regionale. Il provvedimento è finalizzato a garantire gli interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere relative ai porti di interesse regionale, in continuità con le attività di manutenzione e gestione dei porti regionali di Vieste, Rodi Garganico, Trani, Molfetta, Gallipoli e Otranto, alla luce della scadenza dell’accordo quadro in essere, prevista per novembre 2026.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Approvato il Programma Annuale che individua i procedimenti regionali da sottoporre a processo partecipativo per l’annualità 2026.

FORMAZIONE

Osservatorio Regionale dei sistemi di istruzione e formazione regionali, autorizzato lo stanziamento della somma complessiva di 400mila euro per la prosecuzione delle attività, previste dallo schema di Addendum all’Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e ARTI, cui l’osservatorio è deputato, ovvero l’acquisizione di strumenti conoscitivi utili a governare i processi dell’istruzione e della formazione, l’intervento sulle connesse criticità, il monitoraggio delle dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, in modo da rilevare ed individuare sul territorio il quadro dei fabbisogni formativi e di istruzione tecnico superiore necessari alle imprese.

GABINETTO DEL PRESIDENTE

La Regione Puglia conferma l’adesione per l’anno 2026 all’Associazione Rete delle Reti, che promuove una nuova e ampia visione di cooperazione tra le biblioteche pubbliche e reti bibliotecarie italiane.

PERSONALE

Approvata l’attribuzione ad interim dell’incarico di direzione della Sezione Politiche Giovanili alla dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, dott.ssa Francesca Zampano.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Piano Territoriale Provincia di Taranto, stanziati 4.412.817,50 euro a valere sull’Azione 2.7 del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 per incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “Offerta formativa di istruzione e formazione professionale 2024° beneficio delle proposte progettuali ammissibili ma non finanziabili sul PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.

Finanziata con 3.838.448 euro a valere sull’ Accordo per la Coesione della Regione Puglia – Fondo di Rotazione 2021-2027 la procedura per l’affidamento del Servizio di supporto tecnico specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione dell’Accordo per la Coesione della Regione Puglia – Fondo di Rotazione 2021/2027 aventi caratteristiche di assimilabilità al FESR.

PROTEZIONE CIVILE

Approvato uno schema di accordo tra la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ed il Distaccamento Aeronautico Jacotenente per l’attivazione di un campo operativo gemellato presso la sede del Distaccamento in territorio di Vico del Gargano. Il Campo Operativo sarà impegnato, nel periodo di grave pericolosità incendi boschivi 2026, nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

RISORSE IDRICHE

A chiusura del monitoraggio annuale 2024 delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci, effettuato nell’ambito del Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali 2022-2027, si procede all’approvazione delle conformità di tali acque designate dalla Regione Puglia alla specifica destinazione d’uso, sulla base della proposta elaborata da ARPA Puglia.

Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato, stanziati complessivi 19.285.449,31 euro a valere sull’Azione 2.8 del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 in favore degli interventi ammessi a finanziamento, al fine di garantire la copertura finanziaria per l’incremento della percentuale di co-finanziamento degli stessi.

SALUTE

Approvata l’attivazione dei servizi di televisita, teleconsulto e teleassistenza, finalizzata all’implementazione dell’Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT), mediante la quale la Regione consegue il raggiungimento dei target PNRR per la linea Telemedicina.

Recepito l’Accordo Stato-Regioni del 30 aprile 2026 concernente il documento recante “Piano strategico-operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029”, con approvazione del relativo cronoprogramma regionale delle prime azioni prioritarie.

SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE

Approvato schema di convenzione tra Regione Puglia e Comune di Terlizzi per il funzionamento della struttura di accoglienza per lavoratori migranti stagionali presso il palazzetto dello sport “Palachicoli”, con uno stanziamento pari a 90mila euro, finalizzato a contrastare il caporalato e consentire ai lavoratori stagionali condizioni abitative dignitose.

Approvata l’assegnazione di un contributo economico di 40mila euro in favore del Comune di Brindisi per il potenziamento del trasporto dei braccianti agricoli stranieri presenti sul territorio verso i luoghi di lavoro. L’iniziativa rientra tra le attività di contrasto al caporalato e all’intermediazione illecita di manodopera sancite, da ultimo, nel Protocollo d’intesa firmato in Prefettura a Brindisi a gennaio 2026.

SVILUPPO ECONOMICO

Approvato il Programma regionale delle azioni per la tutela dei consumatori e utenti per l’anno 2026, finanziato per 150mila euro. Gli interventi riguardano principalmente educazione finanziaria, web e servizi digitali, alimentazione consapevole e corretti stili di vita, che potranno essere sviluppate all’interno di tre fasce d’età del consumatore (infanzia, giovani, adulti). Ulteriori interventi sono infine destinati all’Osservatorio prezzi, trasparenza del mercato per un orientamento del consumatore verso un consumo sostenibile e allo Sportello del Consumatore.

Programma Interreg Ipa South Adriatic 2021-2027, stanziati 853.587,16 euro per un nuovo Avviso Pubblico (Call for project proposals), progetto pilota di coordinamento sui temi del Turismo sostenibile, che coinvolge 10 programmi Interreg le cui aree eleggibili insistono sul Mediterraneo, con l’obiettivo di creare sinergie e azioni di capitalizzazione congiunta tra i programmi coinvolti al fine di amplificare l’impatto e la sostenibilità delle risorse investite nei territori dei Programmi Interreg coinvolti nella medesima iniziativa.