Di seguito il comunicato:

La grande canzone napoletana torna protagonista a Bari con “Amarcord Napoli”, il concerto promosso dall’Associazione Misurecomposte nell’ambito della rassegna MusicAperta, diretta da Flavio Danilo Maddonni. L’appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, alle 20, nella Sala del Mutilato, in largo Fraccacreta, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari. L’ingresso è simbolico, al costo di un euro.

Protagonista della serata sarà il Trio Lombardi-Moscogiuri, formato dal soprano Valeria Lombardi, dal pianista Salvatore Moscogiuri e dalla chitarrista Sofia Moscogiuri, interpreti di un repertorio che attraversa alcune delle pagine più celebri della tradizione musicale partenopea.

Più che un semplice concerto, “Amarcord Napoli” si propone come un viaggio nella storia della canzone napoletana, nata dall’incontro tra grandi compositori e poeti. Un patrimonio artistico nel quale il ruolo dell’interprete diventa essenziale: la voce è chiamata a entrare nei versi, a farli propri e a restituirli con intensità, rinnovando ogni volta l’emozione di melodie che hanno attraversato generazioni e confini.

Ad accompagnare il pubblico sarà la voce del soprano Valeria Lombardi, artista già applaudita su numerosi palcoscenici operistici italiani e protagonista di produzioni dirette, tra gli altri, da Luigi Pizzi, Katia Ricciarelli, Davide Livermore e Pippo Baudo. Al pianoforte siederà il maestro Salvatore Moscogiuri, pianista, compositore e direttore di formazioni corali, mentre la parte chitarristica sarà affidata a Sofia Moscogiuri, giovane musicista classica già vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Il programma riunisce alcuni dei titoli più rappresentativi del repertorio napoletano: da “Reginella” a “Malafemmina”, passando per “A’ vucchella”, “Passione”, “Fenesta ca lucive”, “Anema e core”, “Dicitencello vuje”, “I’ te vurria vasà”, “Voce ‘e notte”, “Core ‘ngrato”, fino alla celeberrima “‘O sole mio”. Un percorso musicale che racconta l’evoluzione della canzone partenopea e il suo straordinario valore artistico.

L’evento rientra nella stagione concertistica di Misurecomposte, associazione attiva dal 2002 nella valorizzazione del patrimonio musicale, con particolare attenzione agli autori pugliesi e alla promozione della musica nei luoghi di interesse storico e culturale. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 4567734.