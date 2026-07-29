Di Nino Sangerardi:

Cinque gli incontri con i sindaci e gli amministratori dei 55 Comuni delle Aree Interne pugliesi per costruire la nuova programmazione territoriale e individuare gli interventi da sostenere con oltre 75 milioni di euro del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Un percorso, che si concluderà il 30 luglio 2026, promosso dalla Regione Puglia per definire, a partire dai bisogni delle comunità e dalle opportunità di sviluppo di ciascuna area, priorità e progetti da finanziare.

Gli appuntamenti, che si svolgeranno a Bari nella sede regionale di Via Gentile 52, segnano l’avvio della nuova fase della Strategia regionale per le Aree Interne e del percorso negoziale che porterà alla selezione degli interventi.

Il finanziamento di 75 milioni di euro, è destinato alla rigenerazione e alla rifunzionalizzazione di immobili e spazi pubblici, alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, allo sviluppo dell’offerta turistica e al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Le Aree Interne coinvolte sono le seguenti : Area Interna Gargano, Area Interna Sud Salento, Area Interna Alta Murgia, Area Interna Monti Dauni, Area Interna Alto Salento.

Nel corso delle riunioni saranno illustrate le modalità di attuazione della Strategia, il cronoprogramma delle attività e i criteri che accompagneranno la definizione e la selezione degli interventi. Il confronto con i sindaci consentirà di entrare nella fase operativa della programmazione, costruendo le proposte a partire dalle specificità e dalle esigenze dei territori.

Agli investimenti si affiancherà un programma di accompagnamento rivolto ai Comuni, con attività di supporto alla progettazione, alla gestione e al monitoraggio degli interventi. L’obiettivo è rafforzare la capacità degli enti locali di tradurre le risorse disponibili in progetti concretamente realizzabili e capaci di produrre effetti duraturi.

Nel mese di settembre 2026 si aprirà una seconda fase di confronto pubblico, con appuntamenti rivolti alle comunità locali per illustrare il programma, condividere gli obiettivi della nuova Strategia e presentare anche i risultati già raggiunti attraverso gli investimenti realizzati nelle Aree Interne pugliesi.