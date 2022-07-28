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Puglia: consorzi di bonifica, commissione consultiva Regione

29 Luglio 2022
CONSORZI BONFICA E IRRIGAZIONE

Di Nino Sangerardi:

Si chiama Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione. Prevista dalla Legge pugliese n.4/2012 quale organo consultivo della Giunta regionale avente funzione di esprimere pareri e formulare proposte  su tutti gli argomenti “ di interesse generale dei Consorzi, concernenti le attività istituzionali dei Consorzi stessi”.

Pertanto alla luce degli aggiornamenti riguardanti conferma o diversa assegnazione dei rappresentanti  viene costituita la Commissione consultiva che deve esprimere “ parere obbligatorio e non vincolante” in ordine alle proposte di piano regionale per la bonifica e irrigazione, delimitazione dei comprensori di bonifica, piani generali di bonifica e tutela del territorio rurale, piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile.

I facenti parte della Commissione sono :

 

– Donato Pentassuglia assessore regionale alle Risorse Agroalimentari o suo delegato

 

– Francesco Santoro  Consorzio bonifica della Capitanata

 

– Pietro De Simone    Consorzio bonifica Terre d’Apulia

 

– Vito Caputo             Consorzio bonifica  Ugento

 

-Gianluigi Fiori          Soggetto gestore servizio idrico integrato

 

– Alfredo Pitullo          Unione regionale delle bonifiche

 

– Pietro Piccioni           Federazione regionale Coldiretti Puglia

 

– Antonello Bruno        Confagricoltura Puglia

 

– Angelo Miano            Confederazione italiana agricoltori Puglia

 

– Battista Tommaso       Copagri Puglia

 

– Antonio Gagliardi       CGIL Puglia

 

-Paolo Frascella             CISL Puglia

 

-Cataldo Salvato            UIL Puglia

 

-Antonio Matarelli         Unione delle Province d’Italia

 

-Oronzo Antonio Milillo  Ordine Dottori Agronomi e Forestali

 

-Vincenzo Tanzarella        Ordine degli Geologi.

 

I rappresentanti dell’Anci e Ordine degli Ingegneri saranno designati non appena perverrà la relativa nomina degli organismi interessati.

Ai componenti della Commissione consultiva non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.


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