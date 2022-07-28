Di Nino Sangerardi:
Si chiama Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione. Prevista dalla Legge pugliese n.4/2012 quale organo consultivo della Giunta regionale avente funzione di esprimere pareri e formulare proposte su tutti gli argomenti “ di interesse generale dei Consorzi, concernenti le attività istituzionali dei Consorzi stessi”.
Pertanto alla luce degli aggiornamenti riguardanti conferma o diversa assegnazione dei rappresentanti viene costituita la Commissione consultiva che deve esprimere “ parere obbligatorio e non vincolante” in ordine alle proposte di piano regionale per la bonifica e irrigazione, delimitazione dei comprensori di bonifica, piani generali di bonifica e tutela del territorio rurale, piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile.
I facenti parte della Commissione sono :
– Donato Pentassuglia assessore regionale alle Risorse Agroalimentari o suo delegato
– Francesco Santoro Consorzio bonifica della Capitanata
– Pietro De Simone Consorzio bonifica Terre d’Apulia
– Vito Caputo Consorzio bonifica Ugento
-Gianluigi Fiori Soggetto gestore servizio idrico integrato
– Alfredo Pitullo Unione regionale delle bonifiche
– Pietro Piccioni Federazione regionale Coldiretti Puglia
– Antonello Bruno Confagricoltura Puglia
– Angelo Miano Confederazione italiana agricoltori Puglia
– Battista Tommaso Copagri Puglia
– Antonio Gagliardi CGIL Puglia
-Paolo Frascella CISL Puglia
-Cataldo Salvato UIL Puglia
-Antonio Matarelli Unione delle Province d’Italia
-Oronzo Antonio Milillo Ordine Dottori Agronomi e Forestali
-Vincenzo Tanzarella Ordine degli Geologi.
I rappresentanti dell’Anci e Ordine degli Ingegneri saranno designati non appena perverrà la relativa nomina degli organismi interessati.
Ai componenti della Commissione consultiva non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.