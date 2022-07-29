Di Nino Sangerardi:

Il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 28 luglio 2022 (ore 15.15), su proposta del Presidente Mario Draghi, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti ha deliberato l’approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per undici progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica), per una potenza complessiva pari a circa 452 MW.

I provvedimenti adottati sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA).

Nel dettaglio, si tratta di otto progetti da realizzare nella regione Puglia e tre nella regione Basilicata.

Ecco:

–Mondonuovo (Comune di Mesagne – BR), potenza: 54 MW;

–Valleverde (Comune di Bovino FG – località Monte Livagni e opere di connessione (da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto – FG), potenza: 31,35 MW;

–rifacimento parziale e potenziamento (repowering) del parco eolico (Comuni di Motta Montecorvino e Volturara Appula -FG), potenza complessiva 42 MW;

–San Pancrazio Torrevecchia (Comune di San Pancrazio Salentino – BR) e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) (comuni di Avetrana – TA – e Erchie – BR), potenza complessiva: 34,5 MW;

–San Severo La Penna (Comune di San Severo – FG) e relative opere di connessione, potenza complessiva: 47,6 MW;

–San Potito (Comune di Ascoli Satriano – FG – località Torretta) e relative opere di connessione (Comune di Deliceto – FG), potenza: 34,5 MW;

–progetto da realizzare nel comune di San Paolo Civitate (FG), nelle localitÃ Pozzilli, Chiagnemamma, Cerro Comunale, Marana della Difensola Quarantotto, Masseria Difensola e infrastrutture connesse, site nel territorio del comune di Torremaggiore (FG), nelle localitÃ Fari e Rascitore, potenza: 42 MW;

–Parco Eolico San Severo (Comune di san Severo-(FG), potenza: 54 MW;

–proroga di cinque anni del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione dell’impianto eolico denominato Serra Gagliardi, da realizzare in agro del Comune di Genzano di Lucania (PZ), potenza 36 MW;

–proroga di cinque anni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo all’impianto eolico denominato Castellani da realizzarsi nel territorio del Maschito e Venosa (PZ), potenza: 38,995 MW;

–Rosamarina (Comune di Lavello – PZ) e opere di connessione nei comuni di Venosa e Melfi (PZ), potenza: 37,1 MW.