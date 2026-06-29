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Nato nell’ospedale di Monopoli-Fasano costruito al posto della casa del nonno L'abitazione fu abbattuta

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bambino nato monopoli fasano 28 giugno 2026

Scrive Fabiano Amati, già consigliere ed assessore della Regione Puglia:

È nato nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano e si chiama Gesumino.
casa abbattuta per ospedale monopoli fasano
Screenshot

È il figlio di Rachele Caramia, nata e cresciuta nella casa che fu abbattuta per costruire il nuovo ospedale e che abbandonò, con la sua famiglia, tra le lacrime.

Rachele mi ha mandato la sua foto e del suo bambino, scrivendomi che ha provato mille emozioni pensando alla sua vecchia casa, sulle cui macerie è stata costruita una casa di cura per tutti. E mi ha anche scritto la dedizione, la gentilezza e la disponibilità di tutta l’equipe del reparto di ostetricia e ginecologia.
Gesumino è nato in anticipo rispetto al previsto, forse perché aveva fretta di cominciare a raccontare la sua bellissima storia, che da qualche settimana è anche la nostra storia.
Auguri a mamma e papà Nico Ostuni.

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