Scrive Fabiano Amati, già consigliere ed assessore della Regione Puglia:

È nato nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano e si chiama Gesumino.

È il figlio di Rachele Caramia, nata e cresciuta nella casa che fu abbattuta per costruire il nuovo ospedale e che abbandonò, con la sua famiglia, tra le lacrime.

Rachele mi ha mandato la sua foto e del suo bambino, scrivendomi che ha provato mille emozioni pensando alla sua vecchia casa, sulle cui macerie è stata costruita una casa di cura per tutti. E mi ha anche scritto la dedizione, la gentilezza e la disponibilità di tutta l’equipe del reparto di ostetricia e ginecologia.

Gesumino è nato in anticipo rispetto al previsto, forse perché aveva fretta di cominciare a raccontare la sua bellissima storia, che da qualche settimana è anche la nostra storia.