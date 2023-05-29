Intervistata da Raibews una donna ha definito inusuale quello scenario. La donna era nel gruppo del Palio di Taranto, presente a Venezia per la Vogalonga. Dall’altro ieri ispezioni per dettagliare le cause per cui il Canal Grande, all’altezza del ponte di Rialto, sia diventato verde. Forse l’utilizzo di quella colorazione per fare uno scherzo senza conseguenze per l’acqua, più verosimilmente la fuoriuscita accidentale di una sostanza fluorescente utilizzata nella verifica degli scarichi di fogna (sempre senza conseguenze per il sistema ecomarino). Valutazioni da parte di Arpa Veneto.