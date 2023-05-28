Il corteo partirà alle 10.30 da piazza Massari, per poi spostarsi su corso Vittorio Emanuele e concludere gli eventi in piazza del Ferrarese con una festa finale. Ad accompagnarlo ci sarà l’esibizione musicale dell’Associazione Bembè Arti Musicali e Performative di Ruvo di Puglia con gli alunni della Scuola dell’infanzia Il mondo di Peter Pan di Corato, a cura del M° Tommaso Scarimbolo. Durante il Corteo è previsto il saluto dell’Assessore alle Culture di Bari, Ines Pierucci.