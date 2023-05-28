rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Bari: Maggio all’infanzia, corteo Oggi

29 Maggio 2023
Corteo Maggio

Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari:

Il bosco incantato sfila per le vie del centro di Bari. Dopo quattro anni torna a nel capoluogo pugliese il Corteo del Maggio all’infanzia, che vedrà nella mattinata di lunedì 29 maggio centinaia di alunni delle scuole sul territorio barese, accompagnati da genitori e docenti, sfilare con le creazioni in cartapesta realizzate durante i laboratori della XXVI edizione del Festival di teatro Maggio all’infanzia – organizzato da Fondazione Sat con la direzione artistica di Teresa Ludovico – il cui tema è ‘Il bosco incantato’.
Il corteo partirà alle 10.30 da piazza Massari, per poi spostarsi su corso Vittorio Emanuele e concludere gli eventi in piazza del Ferrarese con una festa finale. Ad accompagnarlo ci sarà l’esibizione musicale dell’Associazione Bembè Arti Musicali e Performative di Ruvo di Puglia con gli alunni della Scuola dell’infanzia Il mondo di Peter Pan di Corato, a cura del M° Tommaso Scarimbolo. Durante il Corteo è previsto il saluto dell’Assessore alle Culture di Bari, Ines Pierucci.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione